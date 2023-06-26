Экспериментальный театр из Волгограда приедет в Северную Осетию

В Северную Осетию приедет волгоградский экспериментальный театр

Новый экспериментальный театр из Волгограда приедет с гастролями в Северную Осетию. Об этом сообщает ТАСС.

Артисты дадут во Владикавказе три спектакля.

«Волгоградский Новый экспериментальный театр приезжает в Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.В. Тхапсаева на гастроли в Владикавказ», — говорится в сообщении. Уточняется, что самые кассовые постановки будут показаны с 15 по 17 сентября на сцене Осетинского театра.

Зрителям 15 сентября покажут спектакль «Вий» по произведениям Николая Гоголя, поставленный заслуженным артистом РФ Андреем Курицыным в формате «страшно-веселой истории». 16 сентября НЭТ представит комедию «Стакан воды» по пьесе Эжена Скриба. Завершатся гастроли показом комедии «Боинг-Боинг» Марка Камолетти в постановке народного артиста РФ Отара Джангишерашвили.