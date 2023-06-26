В Telegram появится новая функция

Дуров анонсировал появление функции историй в Telegram в июле

Российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере новой функции. Пользователи смогут записывать и делиться своими историями, а также просматривать и оценивать чужие, сообщил он на своей странице в Telegram.

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить истории в Telegram. Изначально мы были против этого. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей», — написал Дуров.

По его словам, каждый пользователь сможет определить, кто может видеть каждую из его историй. К ним можно будет делать подписи, ставить ссылки или отмечать других людей, а также появится возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами. Истории будут отображаться от шести до 48 часов в зависимости от выбора того, кто их опубликовал.

Нововведение планируют ввести в июле.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий заявил, что основным способом кражи аккаунтов в Telegram является отправка пользователю ссылки на сторонний сайт и рассказал, как избежать его потери.