В России отреагировали на возможный вывоз мощей из Киево-Печерской лавры в ЕС

Депутат Журова назвала решение о вывозе мощей из Киево-Печерской лавры неоднозначным

Договоренность Украины и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу является неоднозначным решением, убеждена первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу. По данным СВР, православные святыни планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.

У этого процесса есть, с одной стороны, негативное трактование. Но, с другой стороны, мы не знаем, что с ними случится, если одержимые люди захотят их уничтожить на Украине Светлана Журова депутат Госдумы

«У меня нет гарантий [обеспечения их сохранности на Украине]. Поэтому, кто знает, может, в какой-то степени это и правильное решение. Европа нам уже возвращала наши ценности, в том числе православные», — поделилась мнением Журова.

Также парламентарий отметила, что лучшим местом для сохранности церковных ценностей сегодня является Ватикан. «Потому что с этой точки зрения является более нейтральным», — добавила она.

6 июня власти Украины потребовали от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прекратить использовать объекты Киево-Печерской лавры.

