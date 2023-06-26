Стало известно о 15 готовых принять Украину в НАТО странах

На Украине заявили, что 15 стран НАТО осознают необходимость принятия страны в альянс

Принять Украину в НАТО готовы 15 стран альянса. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ее цитирует ТАСС.

«Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале (количество стран, желающих принятия Украины в НАТО — прим. "Ленты.ру"), то как минимум 15 баллов есть за теми странами, которые однозначно осознают необходимость такого решения», — сказала Стефанишина.

Она добавила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июня должно быть принято решение о приглашении Киева в военный блок и все страны в целом поддерживают Украину.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни заявил, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло и оно возможно лишь через достижение мира. При этом, по его словам, первые шаги к членству могут быть сделаны в Вильнюсе.