Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 26 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о 15 готовых принять Украину в НАТО странах

На Украине заявили, что 15 стран НАТО осознают необходимость принятия страны в альянс

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Принять Украину в НАТО готовы 15 стран альянса. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ее цитирует ТАСС.

«Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале (количество стран, желающих принятия Украины в НАТО — прим. "Ленты.ру"), то как минимум 15 баллов есть за теми странами, которые однозначно осознают необходимость такого решения», — сказала Стефанишина.

Она добавила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июня должно быть принято решение о приглашении Киева в военный блок и все страны в целом поддерживают Украину.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни заявил, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло и оно возможно лишь через достижение мира. При этом, по его словам, первые шаги к членству могут быть сделаны в Вильнюсе.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС отреагировали на пригожинский мятеж в контексте Украины
    В США заявили о невозможности ЧВК «Вагнер» помочь Украине на поле боя
    ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в российском регионе
    Бербок пообещала невмешательство Запада в российские дела в свете мятежа
    В Часовом Яре завили о тяжелой ситуации в городе
    Рэкетиры «выбивали» из москвича сотни тысяч рублей за вымышленный долг
    Глава ОКР прокомментировал рассмотрение дела о допинге Валиевой
    Названо условие опасности России для Европы
    В Госдуме высказались об участии ЧВК «Вагнер» в СВО после мятежа
    Стало известно о 15 готовых принять Украину в НАТО странах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.