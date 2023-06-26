Глава МИД Венгрии: для начала евроинтеграции Украина должна решить проблему нацменьшинств

Для начала процесса евроинтеграции Украина должна решить проблему прав нацменьшинств в Закарпатье. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В докладе Венецианской комиссии ясно говорится, что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств», — написал он.

По словам министра, заявление Киева о том, что закон об ограничении преподавания на венгерском в Закарпатье отложен на год, является пропагандой.

Ранее посол России в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что Москва будет сотрудничать с Венгрией по вопросу защиты прав нацменьшинств на Украине.

До этого Сийярто заявил, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали неприемлемость ущемления венгров на Украине в контексте нового закона, предписывающего вести образование только на украинском языке.