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15:55, 26 июня 2023Мир

В МИД Венгрии назвали условие для евроинтеграции Украины

Глава МИД Венгрии: для начала евроинтеграции Украина должна решить проблему нацменьшинств

Фото: Adriano Machado / Reuters

Для начала процесса евроинтеграции Украина должна решить проблему прав нацменьшинств в Закарпатье. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В докладе Венецианской комиссии ясно говорится, что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств», — написал он.

По словам министра, заявление Киева о том, что закон об ограничении преподавания на венгерском в Закарпатье отложен на год, является пропагандой.

Ранее посол России в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что Москва будет сотрудничать с Венгрией по вопросу защиты прав нацменьшинств на Украине.

До этого Сийярто заявил, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали неприемлемость ущемления венгров на Украине в контексте нового закона, предписывающего вести образование только на украинском языке.

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    Глеб Бажуткин
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