В Россию вернулась популярная модель Chevrolet

Дилеры привезли в Россию седан Chevrolet Nexia узбекской сборки по параллельному импорту

В России появилась возможность приобрести седан Chevrolet Nexia узбекской сборки. Об этом сообщает Autonews, ознакомившись с предложением автосалонов на одной из специализированных площадок.

Машину завезли по схеме параллельного импорта. Цена — от 1,2 миллиона рублей, немного ниже цены на новую Lada Vesta NG, стоимость которой начинается от 1,4 миллиона.

В Chevrolet Nexia установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 лошадиных сил и 134 нанометрами крутящего момента. Автомобиль оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Машина достигает максимальной скорости в 179 километров в час, разгоняясь до сотни метров в секунду за 12,3 секунды.

Также недавно в Россию по параллельному импорту завезли партию новых кроссоверов Volkswagen Tayron X. За новый автомобиль 2023 года выпуска без пробега дилеры просят 5,3 миллиона рублей.

Тем временем аналитики сервиса «СберАвто» выяснили, что в 2023 году россияне чаще всего отдают предпочтения автомобилям японских брендов с пробегом. На втором месте оказались марки южнокорейских машин, на третьем — немецкие авто. Российские автомобили заняли четвертое место.