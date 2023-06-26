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15:01, 26 июня 2023Наука и техника

В России создали работающие на водке космические двигатели

В ОмГТУ создали работающие на смеси воды и спирта двигатели для космических аппаратов

Фото: Bachtub Dmitrii / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), которые работают на водке. Силовые агрегаты позволят создать маневрирующие орбитальные группировки спутников. Об этом в пресс-службе ОмГТУ сообщили «Газете.Ru».

Отмечается, что МКА, которые используют, в частности, для дистанционного зондирования Земли, весят от 1 до 500 килограммов. Эти аппараты работают на низких околоземных орбитах, где велико влияние притяжения Земли. Для работы МКА необходимы небольшие двигатели, которые позволят совершать различные маневры.

Сегодня в качестве топлива для двигателей МКА используют фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Омские ученые предложили конструкцию силовой установки, которая сможет работать на безопасной для человека спирто-водяной смеси.

«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», — сообщил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик.

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По его словам, комплектующие для создания опытных образцов двигателя получили в конце 2022 года в рамках программы «Приоритет-2030». Сейчас специалисты занимаются их сборкой, а к концу 2023 года планируют провести испытания в вакуумной камере.

В декабре 2022 года стало известно, что спутники, которые войдут в орбитальную группировку «Гонец-М1», оснастят двигателями для коррекции орбиты. Удельный импульс тяги работающего на ксеноне двигателя составит не менее 1200 секунд.

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    Даниил Иринин
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