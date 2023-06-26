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05:40, 26 июня 2023Россия

Россиянин поджег мужчину и ранил стрелой женщину из-за ссоры

Прокуратура: житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину из-за воровства света

Житель поселка Трудовое в Приморском крае при конфликте из-за предполагаемого воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь пробил шею женщине стрелой, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

«Вечером 25 июня 2023 года на ул. Василия Рябова в поселке Трудовое мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджег легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 года рождения, причинив потерпевшему обширные ожоги 60% тела. Затем фигурант выстрелил из предмета, снаряженного стрелой, в женщину 1981 года рождения, насквозь пронзив шею потерпевшей», - сказали в прокуратуре.

Ранее в СМИ появилась информация, что в дачном товариществе в поселке Трудовое произошел конфликт при выявлении хищений электроэнергии. Один участник спора якобы пугал оппонентов самодельным огнеметом, а когда оружие пытались отобрать, он поджег им человека, а потом выстрелил из ружья для подводной охоты в шею председателю садового товарищества, пробив ей шею насквозь.

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    Марина Совина
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