В США назвали российскую раздражающую помеху для ВСУ

War Zone: авиация РФ и минные поля стали главной раздражающей помехой для наступления ВСУ

Обозреватели из США в статье для портала The War Zone назвали главную раздражающую помеху российской армии для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, таковой стала авиация и минные поля.

«Из-за мин и российской авиации это контрнаступление проходит для Украины очень тяжело. Винтокрылы особенно раздражают ВСУ», — отмечается в материале.

Журналисты также заявили о том, что господство российской авиации в небе сдерживает действия украинских военных. Для противодействия Воздушно-космическим силам России Украина неоднократно просила у Запада истребители F-16.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщала, что подготовленная оборона России сделала наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) кровавой и изнурительной работой.

