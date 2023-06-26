Задержание двух подозреваемых в сотрудничестве с СБУ россиян попало на видео

ФСБ показала видео задержания двух жителей Ялты, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ

ФСБ показала видео с задержанием двух жителей Ялты, которых подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) и передаче украинским военным информации о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно двух мужчин, которые рыбачат. К ним подбегают силовики, укладывают их на землю и надевают на них наручники. В этот момент подозреваемые задают вопрос, что происходит. На видео также попали обыски в их квартирах и кадры из СИЗО, куда отправили задержанных.

По данным ФСБ, россияне предлагали свои услуги по фото- и видеосъемке спецслужбам Украины и выражали готовность совершить диверсию на военных объектах в Крыму.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.