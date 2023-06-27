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23:53, 27 июня 2023Культура

Умер женившийся на россиянке актер «Санта-Барбары»

Умер женившийся на поклоннице из России актер «Санта-Барбары» Николас Костер

В больнице во Флориде умер актер Николас Костер. Ему было 89 лет. Трагической новостью поделилась его дочь Диннин в социальной сети, передает РИА Новости.

Костер родился в Лондоне, детство провел в США. На заре своей карьеры он работал с такими звездами, как Элизабет Тейлор. Больще всего он запомнился зрителям по роли Лайонела Локриджа в легендарном сериале «Санта-Барбара». Также Костер был задействован в таких проектах как «Беверли-Хиллз 90210», «Война миров», «Звездный путь: Следующее поколение», «Она написала убийство» и других.

В 2010 году актер познакомился по переписке с Еленой Бородулиной, 36-летней поклонницей «Санта-Барбары» из России. Между ними завязался роман, а через три года пара узаконила отношения.

До этого Костер был несколько раз женат. В первом браке у него родились две дочери, а во втором на свет появился сын.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни 50-летний актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов. Он скончался во сне 15 июня менее чем за месяц до своего дня рождения.

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    Екатерина Подвигина
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