Ученые заметили рост употребления алкоголя среди женщин

Addiction: женщины стали чаще выпивать из-за амбиций и социальных сетей

Бездетные женщины старше 35 лет стали чаще употреблять спиртные напитки и оказались в зоне риска по алкоголизму. К таким выводам пришла группа американских исследователей из Бостонского университета в научной работе, опубликованной в журнале Addiction.

Во время исследования ученые проанализировали ответы более 10 тысяч женщин об их родительском статусе и привычках употребления алкогольных напитков. Анализ показал, что 35-летние женщины в 2018-2019 годах выпивали или чувствовали симптомы опьянения на 60 процентов чаще, чем женщины того же возраста 25 лет назад. При этом наибольший риск алкогольной зависимости ученые заметили среди бездетных женщин.

Исследователи полагают, что на тягу к спиртному и бездетность влияют одни и те же социально-культурные факторы: карьерные амбиции и нормализация потребления алкоголя в повседневной жизни. Последний фактор, по мнению Рэйчел Сайко Адамс, возглавившей исследование, влияет и на молодых мам, среди которых тоже заметен рост употребления алкоголя. Основным источником сообщений, оправдывающих вредную привычку, Адамс назвала социальные сети и производителей спиртных напитков.

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