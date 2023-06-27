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20:26, 27 июня 2023Забота о себе

Ученые заметили рост употребления алкоголя среди женщин

Addiction: женщины стали чаще выпивать из-за амбиций и социальных сетей

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Бездетные женщины старше 35 лет стали чаще употреблять спиртные напитки и оказались в зоне риска по алкоголизму. К таким выводам пришла группа американских исследователей из Бостонского университета в научной работе, опубликованной в журнале Addiction.

Во время исследования ученые проанализировали ответы более 10 тысяч женщин об их родительском статусе и привычках употребления алкогольных напитков. Анализ показал, что 35-летние женщины в 2018-2019 годах выпивали или чувствовали симптомы опьянения на 60 процентов чаще, чем женщины того же возраста 25 лет назад. При этом наибольший риск алкогольной зависимости ученые заметили среди бездетных женщин.

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Исследователи полагают, что на тягу к спиртному и бездетность влияют одни и те же социально-культурные факторы: карьерные амбиции и нормализация потребления алкоголя в повседневной жизни. Последний фактор, по мнению Рэйчел Сайко Адамс, возглавившей исследование, влияет и на молодых мам, среди которых тоже заметен рост употребления алкоголя. Основным источником сообщений, оправдывающих вредную привычку, Адамс назвала социальные сети и производителей спиртных напитков.

Ранее семейный терапевт Анастасия Сумарокова раскрыла неожиданную пользу вина и коньяка. По ее мнению, в небольших количествах алкогольные напитки положительно сказываются на организме.

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    Екатерина Улитина
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