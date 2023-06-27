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17:27, 27 июня 2023Спорт

Итальянский клуб заинтересовался Миранчуком

Итальянская «Верона» заинтересовалась Алексеем Миранчуком

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Итальянский футбольный клуб «Верона» заинтересован в приглашении российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Tuttomercatoeb.

По информации источника, команда хочет взять хавбека в аренду с последующим правом выкупа. В «Вероне» готовы подписать соглашение с россиянином даже в том случае, если его зарплата окажет серьезную нагрузку на бюджет клуба.

Миранчук 11 августа 2022 года стал футболистом «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа. В команде пока не приняли решение, выкупать россиянина или нет.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место, а «Верона» финишировала на 17-й позиции. 27-летний российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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    Алексей Гусев
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