Профессор заявила о другой жизни в космосе

Профессор Черниговская допустила существование другого типа жизни в космосе

Нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская высказалась о книге Эрвина Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики». Ее слова приводит РИА Новости.

Черниговская назвала книгу Шредингера полезной, однако допустила существование другого типа жизни в космосе.

«Как вы узнаете, что это жизнь? Это может быть совсем другой тип жизни. Основанный, например, не на известных нам элементах, а какая-нибудь силиконовая жизнь — теоретически возможно», — заявила она.

В том же интервью Черниговская предупредила россиян об опасности нейросетей. По ее мнению, язык уже способен сам «тащить эволюцию» и выступать как отдельный игрок. «Опасность есть, что мы утратим за этим контроль. Я это признаю. И готова говорить об этом из каждого утюга», — подчеркнула она.