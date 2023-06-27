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08:11, 27 июня 2023Наука и техника

Профессор заявила о другой жизни в космосе

Профессор Черниговская допустила существование другого типа жизни в космосе
Татьяна Черниговская

Татьяна Черниговская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская высказалась о книге Эрвина Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики». Ее слова приводит РИА Новости.

Черниговская назвала книгу Шредингера полезной, однако допустила существование другого типа жизни в космосе.

«Как вы узнаете, что это жизнь? Это может быть совсем другой тип жизни. Основанный, например, не на известных нам элементах, а какая-нибудь силиконовая жизнь — теоретически возможно», — заявила она.

В том же интервью Черниговская предупредила россиян об опасности нейросетей. По ее мнению, язык уже способен сам «тащить эволюцию» и выступать как отдельный игрок. «Опасность есть, что мы утратим за этим контроль. Я это признаю. И готова говорить об этом из каждого утюга», — подчеркнула она.

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    Марина Совина
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