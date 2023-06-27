Россиян предупредили об опасности нейросетей

Профессор Черниговская назвала стремительное развитие нейросетей опасным для человечества

Глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, нейролингвист профессор Татьяна Черниговская высказалась о развитии нейросетей. Ее слова приводит РИА Новости.

Черниговская подтвердила, что искусственный интеллект, нейросети, чат-боты типа GPT4 «кормят языком». Поэтому она назвала стремительное развитие технологий опасным для человечества. По ее мнению, что язык уже способен сам «тащить эволюцию» и выступать как отдельный игрок.

«Пугает скорость. Это началось меньше года назад. Обычно такого рода процессы идут десятки, сотни, тысячи лет. А здесь — дни. Только он вышел, прошло две недели — а он уже вон что умеет, потом еще вот это делает, и это… Опасность есть, что мы утратим за этим контроль. Я это признаю. И готова говорить об этом из каждого утюга», — предупредила эксперт.

Ранее британский певец Стинг высказался против искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что людям стоит бояться подобных технологий. «Эти инструменты очень полезны, но мы должны управлять ими. Я не думаю, что мы можем позволить машинам взять верх», — объяснил певец свою точку зрения.