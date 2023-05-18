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15:56, 18 мая 2023Культура

Стинг высказался против искусственного интеллекта

Стинг выступил против искусственного интеллекта и предрек битву за человеческое наследие

Фото: Costas Baltas / Reuters

Британский певец Стинг высказал свое опасение по поводу использования нейросетей в мировой индустрии. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на материал Variety.

Артист заявил, что в ближайшие несколько лет люди будут сражаться за человеческое наследие с искусственным интеллектом. Стинг подчеркнул, что нейросети стоит использовать очень аккуратно. «Эти инструменты очень полезны, но мы должны управлять ими. Я не думаю, что мы можем позволить машинам взять верх. Нам стоит бояться», — выступил 71-летний исполнитель.

Стинг сравнил технологичный подход в создании музыки с компьютерной графикой в кино. «Когда я вижу изображение, сгенерированное компьютером, на меня тотчас находит скука. Думаю, что буду чувствовать подобное при прослушивании музыки от ИИ. Может, для электронной танцевальной музыки это и сработает. Но не для песен, в которых выражаются чувства. Не думаю, что меня это тронет», — предерек он.

Ранее Стинг развеял миф о семичасовом тантрическом сексе с женой Труди Стайлер, о котором он рассказывал в начале их отношений. Певец признался, что преувеличил, говоря про время.

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Сергей Равин
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