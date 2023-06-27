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23:41, 27 июня 2023Спорт

В чемпионате Италии запретили играть под 88-м номером

В чемпионате Италии запретили играть под 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом

Фото: Stefano Nicoli / Global Look Press

Итальянская федерация футбола (FIGC), министерство внутренних дел и министерство спорта страны приняли решение запретить футболистам играть под 88-м номером. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Запрет начнет действовать в сезоне-2023/2024, он принят в рамках борьбы с антисемитизмом. «Наш спорт должен быть все более инклюзивным и в то же время удивительным средством позитивных сообщений. По этим вопросам мы не отступаем ни на дюйм», — заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

В минувшем сезоне в итальянской серии А играли четыре футболиста под 88-м номером: Марио Пашалич, Тома Башич, Томас Ринкон и Матеуш Прашелик.

Число 88 имеет в ультраправой среде символическое значение. Под двумя восьмерками зашифровано нацистское приветствие Heil Hitler: H — восьмая буква в латинском алфавите.

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    Алексей Гусев
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