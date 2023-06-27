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07:24, 27 июня 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании потребительской корзины

Экономист «Синергии» Зайнуллин предрек подорожание потребительской корзины в России

Фото: Unsplash

Кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что потребительская корзина в России начнет дорожать. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Зайнуллин предупредил, что подорожание потребительской корзины достигнет уровня не ниже инфляции. Кроме того, изменится сам набор продуктов из-за пересмотра медицинских норм и сдвига баланса в сторону здорового питания. По словам эксперта, уменьшится норма сахара и кондитерских изделий, мучных продуктов, при этом количество овощей и фруктов увеличится.

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Экономист добавил, что стоимость и состав потребительской корзины в регионах отличается, что объясняется разной стоимостью продуктов и услуг. Он уточнил, что половину объема корзины составляют продукты питания, четверть — непродовольственные товары, еще четверть — услуги.

«Месячная норма продуктов это: хлеб — 9 килограммов, картошка — 8,4 килограмма, овощи — 9 килограммов, свежие фрукты — 4,8 килограмма, сахар и кондитерские изделия — 1,8 килограмма, молочные продукты — 24 килограмма, масла — 1,2 килограмма, яйца — 15 штук, мясо — 4,8 килограмма, рыба — 10,5 килограмма», — подчеркнул специалист.

Среди непродовольственных товаров он выделил лекарства, одежду, обувь, средства гигиены и культурно-бытовые товары, включая школьные принадлежности.« Из интересного: норма в одежде — это одно пальто на 2,5 года и пять пар носков на год», — заключил Зайнуллин.

В марте Росстат отметил снижение бедности в России до исторического минимума. Показатель составил 10,5 процента.

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    Марина Совина
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