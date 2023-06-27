Бориса Джонсона уличили в нарушении правил из-за работы в Daily Mail

The Guardian: Борис Джонсон, устроившись в Daily Mail, нарушил «министерский кодекс»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устроился колумнистом в издание Daily Mail, не дождавшись разрешения Консультативного комитета по деловым назначениям (Acoba), и тем самым нарушил принципы так называемого министерского кодекса. Об этом сообщает The Guardian.

Перед назначением в Daily Mail Борис Джонсон должен был получить соответствующее разрешение у Acoba. Однако политика уличили в том, что он сообщил о трудоустройстве в Twitter за полчаса до того, как это постановление опубликовали. «Только правительству решать, как реагировать на это нарушение», — прокомментировал случившееся глава комитета Эрик Пиклз, отметив, что за подобные нарушения предусмотрены санкции.

Кроме того, Пиклз заявил, что правила, регулирующие назначение политиков Великобритании на различные должности, устарели. «Эти правила справедливы тогда, когда от политиков можно ожидать их соблюдения. (…) Если когда-то они и работали, то это время давно прошло. Современный мир перерос их», — заметил политик.

О том, что Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail, сообщалось 16 июня. Предполагалось что Джонсон будет вести еженедельную колонку, а его гонорар составит «шестизначное число». При этом издание Daily Mail 16 июня анонсировало на первой полосе, что скоро в газете начнет работать новый колумнист.