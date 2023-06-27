Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:37, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Бориса Джонсона уличили в нарушении правил из-за работы в Daily Mail

The Guardian: Борис Джонсон, устроившись в Daily Mail, нарушил «министерский кодекс»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устроился колумнистом в издание Daily Mail, не дождавшись разрешения Консультативного комитета по деловым назначениям (Acoba), и тем самым нарушил принципы так называемого министерского кодекса. Об этом сообщает The Guardian.

Перед назначением в Daily Mail Борис Джонсон должен был получить соответствующее разрешение у Acoba. Однако политика уличили в том, что он сообщил о трудоустройстве в Twitter за полчаса до того, как это постановление опубликовали. «Только правительству решать, как реагировать на это нарушение», — прокомментировал случившееся глава комитета Эрик Пиклз, отметив, что за подобные нарушения предусмотрены санкции.

Материалы по теме:
«Теперь круче быть таинственным» Интернет породил опасные фобии у людей. Что это за страхи и как с ними бороться?
«Теперь круче быть таинственным»Интернет породил опасные фобии у людей. Что это за страхи и как с ними бороться?
1 марта 2023
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США. Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США.Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
28 мая 2023

Кроме того, Пиклз заявил, что правила, регулирующие назначение политиков Великобритании на различные должности, устарели. «Эти правила справедливы тогда, когда от политиков можно ожидать их соблюдения. (…) Если когда-то они и работали, то это время давно прошло. Современный мир перерос их», — заметил политик.

О том, что Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail, сообщалось 16 июня. Предполагалось что Джонсон будет вести еженедельную колонку, а его гонорар составит «шестизначное число». При этом издание Daily Mail 16 июня анонсировало на первой полосе, что скоро в газете начнет работать новый колумнист.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые применила «Охотник» в зоне СВО
    Определены округа Подмосковья с максимально подешевевшим загородным жильем
    В офисе Зеленского раскритиковали заявление премьера Венгрии об Украине
    Россиянок с лишним весом предупредили о ряде серьезных осложнений
    Шестеро россиян похитили и пытали друга из-за подозрения в стукачестве
    Блогерша назвала безвкусицей три популярных у женщин аксессуара
    Бориса Джонсона уличили в нарушении правил из-за работы в Daily Mail
    Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН зерновую сделку
    Появилось видео с торжественной церемонии встречи Шойгу и министра обороны Кубы
    Кайли Дженнер сменила имя полуторагодовалому сыну из-за его характера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.