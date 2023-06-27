Захарова раскрыла цель вылета российского правительственного борта в США

Захарова: правительственный Ил-96 вылетел в США, чтобы вывезти российских дипломатов

Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в Вашингтон, чтобы вывезти российских дипломатов, которых американские власти обязали покинуть страну. Цель полета раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на резонанс в ряде СМИ по поводу вылета российского самолета. «Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания», — уточнила она.

Захарова добавила, что речь идет не о высылке дипломатах, а об ограничениях, которые Вашингтон создал для работы российских загранучреждений.

Ранее стало известно, что Ил-96-300 вылетел из Внуково в 9:27 мск. Прибытие борта в международный аэропорт Вашингтон Даллес ожидается в 20:41 мск. Этот самолет используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.