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15:46, 27 июня 2023Мир

Правительственный Ил-96 вылетел в Вашингтон

Российский правительственный борт Ил-96 вылетел из Москвы в Вашингтон

Фото: Droidfoto / Shutterstock / Fotodom

Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел из аэропорта Внуково в Москве в Вашингтон. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет вылетел из Внуково в 9:27 мск, прибытие в Международный аэропорт Вашингтон Даллес ожидается в 20:41 мск.

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что контакты Вашингтона с Москвой на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина оказались очень хорошими. Он добавил, что США рассчитывают на их продолжение в будущем.

Ранее в United Airlines посчитали полеты над Россией угрозой безопасности граждан. Главный исполнительный директор Скотт Кирби отметил, что многие перевозчики идут на этот риск, пользуясь конкурентным преимуществом и пересекая воздушное пространство России. При этом представитель американской авиакомпании выразил обеспокоенность судьбой своих соотечественников при вынужденной посадке рейсов в РФ.

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    Алина Гончарова
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