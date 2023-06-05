В США посчитали полеты авиакомпаний над Россией угрозой безопасности

Bloomberg: в United Airlines посчитали полеты над Россией угрозой безопасности граждан

Главный исполнительный директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кирби (Scott Kirby) посчитал полеты китайских и индийских авиакомпаний над территорией России угрозой безопасности граждан. Его слова передает Bloomberg.

Кирби заявил, что многие перевозчики идут на этот риск, пользуясь конкурентным преимуществом и пересекая воздушное пространство России. При этом представитель американской авиакомпании выразил обеспокоенность судьбой своих соотечественников при вынужденной посадке рейсов в РФ.

Директор холдинга United Airlines также отметил, что компания отменила многие рейсы, так как территория России является большим препятствием. При этом путь в обход занимает слишком много времени, учитывая расстояния, заметил Кирби. «Это большой вызов для нас», — заключил он.

Ранее сообщалось, что воздушные суда китайских авиакомпаний, направляющиеся в Соединенные Штаты, начали облетать воздушное пространство России. Речь идет о рейсах, которые были утверждены Минтрансом США, — среди них новые еженедельные полеты Air China из Пекина в Нью-Йорк, China Southern из Гуанчжоу в Лос-Анджелес, China Eastern из Шанхая в Лос-Анджелес и Xiamen Airlines из Сямыня в Лос-Анджелес.