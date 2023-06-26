США оценили контакты с Россией на фоне мятежа

Белый дом назвал хорошими контакты с Россией в выходные

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби оценил контакты Вашингтона с Москвой на фоне мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Он отметил, что контакты оказались очень хорошими, а также что США рассчитывают на их продолжение в будущем.

«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией на протяжении выходных», — заявил представитель американской администрации.

Он подчеркнул, что США хотят, чтобы они продолжались.

Ранее официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что в субботу, 24 июня, США поддерживали контакты с Россией на разных уровнях. По его словам, Вашингтон отрицал свою причастность к произошедшему, а также обратился к Москве с просьбой обеспечить безопасность американских дипломатов.