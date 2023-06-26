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21:47, 26 июня 2023Мир

США оценили контакты с Россией на фоне мятежа

Белый дом назвал хорошими контакты с Россией в выходные

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби оценил контакты Вашингтона с Москвой на фоне мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Он отметил, что контакты оказались очень хорошими, а также что США рассчитывают на их продолжение в будущем.

«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией на протяжении выходных», — заявил представитель американской администрации.

Он подчеркнул, что США хотят, чтобы они продолжались.

Ранее официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что в субботу, 24 июня, США поддерживали контакты с Россией на разных уровнях. По его словам, Вашингтон отрицал свою причастность к произошедшему, а также обратился к Москве с просьбой обеспечить безопасность американских дипломатов.

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    Марина Совина
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