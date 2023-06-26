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21:33, 26 июня 2023Мир

В Госдепе рассказали о контактах с Россией по поводу мятежа

Госдеп сообщил, что США на фоне мятежа контактировали с Россией на разных уровнях

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что в субботу, 24 июня на фоне мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина США поддерживали контакты с Россией на разных уровнях. По его словам, Вашингтон отрицал свою причастность к произошедшему, а также обратился к Москве с просьбой обеспечить безопасность американских дипломатов, сообщает РИА Новости.

«Мы довели два посыла до них. Мы ожидаем, что Россия выполнит обязательства по защите нашего посольства и обеспечению безопасности дипломатического персонала, который находится в Москве», — заявил он.

Миллер добавил, что помимо этого США отметили, что произошедшее является внутренним делом России и они не имеют никакого отношения к мятежу.

Ранее стало известно, что Президент США Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности ежечасно докладывать ему о событиях в России из-за мятежа. Глава государства уточнил, что проинструктировал своих сотрудников подготовиться к любому варианту развития ситуации.

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    Марина Совина
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