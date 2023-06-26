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20:54, 26 июня 2023Мир

Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа Пригожина

Джо Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа Пригожина

Фото: Chris Kleponis / CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности ежечасно докладывать ему о событиях в России из-за мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства уточнил, что проинструктировал своих сотрудников подготовиться к любому варианту развития ситуации.

Байден также указал на необходимость для лидеров западных стран разработать общую оценку происходящего. «Крайне важно, чтобы с нашей стороны последовал скоординированный ответ в отношении того, чего мы ожидаем», — заключил он.

Ранее Байден заявил, что США и страны Запада не были причастны к мятежу Пригожина. «Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», — высказался американский лидер.

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    Виктория Кондратьева
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