Джо Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа Пригожина

Президент США Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности ежечасно докладывать ему о событиях в России из-за мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства уточнил, что проинструктировал своих сотрудников подготовиться к любому варианту развития ситуации.

Байден также указал на необходимость для лидеров западных стран разработать общую оценку происходящего. «Крайне важно, чтобы с нашей стороны последовал скоординированный ответ в отношении того, чего мы ожидаем», — заключил он.

Ранее Байден заявил, что США и страны Запада не были причастны к мятежу Пригожина. «Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», — высказался американский лидер.