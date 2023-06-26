Байден заявил о непричастности США и Запада к мятежу Пригожина

Байден заявил, что США и Запад в целом не были причастны к мятежу Пригожина

США и страны Запада в целом не были причастны к мятежу главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», — высказался глава государства. При этом он подчеркнул, что Вашингтон был готов к ряду разных сценариев в связи с событиями в России.