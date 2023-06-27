Бетербиев высказался о проблемах в организации боя с Биволом

Боксер Бетербиев заявил, что ему надоело бегать за Биволом в попытках организовать бой

Российский боксер Артур Бетербиев высказался о проблемах в организации боя с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова передает «Чемпионат».

Бетербиев заявил, что ему надоело бегать за Биволом в попытках организовать поединок. «Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно три сразу — это он. А все, что они говорят, это болтология», — отметил он и добавил, что команда противника пудрит людям мозги.

Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере он одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

В активе Бивола 21 победа и ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).