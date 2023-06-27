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13:12, 27 июня 2023Из жизни

Муж и жена сбросили 44 килограмма на двоих и спасли брак

В Великобритании супруги отказались от еды навынос и сбросили 44 килограмма

Фото: Unsplash

Жители британского города Солфорд, графство Большой Манчестер, 39-летний Марк Смит и 44-летняя Сара Смит, сбросили 44 килограмма на двоих и спасли брак. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Работающие в одной финансовой компании муж и жена долгое время вели нездоровый образ жизни. Во время обеда на работе они перекусывали в местной пекарне, а вечером выпивали бутылку вина и заказывали еду навынос. Лишние килограммы стали причиной конфликтов и ссор между мужем и женой, а у Марка возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Я беспокоилась о здоровье Марка и была очень несчастна дома. Мы оба были несчастны, ворчливы и вымещали все друг на друге», — рассказывала Сара. Однажды во время очередной ссоры женщина обратилась к мужу и заявила, что им необходимо изменить свою жизнь.

Супруги приняли решение записаться в тренажерный зал и стали заниматься с фитнес-тренерами несколько раз в неделю. Вскоре они отказались от еды навынос и алкоголя и добавили в рацион больше овощей и домашних блюд. Теперь они завтракают кашей с фруктами, на обед съедают курицу с овощами и сладким картофелем, а ужинают стейком или рыбой с овощами или спагетти болоньезе.

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Менее чем за год Марку и Саре удалось сбросить в общей сложности 44 килограмма. К супругам вернулась уверенность и активность, они наладили свои взаимоотношения и стали радоваться жизни. «Это полностью изменило нашу жизнь и наши отношения. В какой-то степени это спасло их», — считает Марк. По словам пары, близкие и друзья восхищаются их преображением и гордятся усилиями, которые они приложили для изменения качества своих жизней.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 36 килограммов за полгода, после того как попал в больницу из-за лишнего веса. Мужчина признался, что всегда был очень полным, но серьезно заняться здоровьем решил только тогда, когда у него случился странный приступ.

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    Алиса Удовик
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