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08:20, 27 июня 2023Мир

В США заявили о желании гарантий на реэкспорт израильских ПРО на Украину

Группа сенаторов Конгресса призвала Израиль позволить США передать Киеву ПРО Iron Dome

Фото: Pixabay

Группа сенаторов Конгресса США — республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен призвали Израиль позволить Вашингтону передать тактическую систему противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome в интересах Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Haaretz.

В письме сенаторов, адресованном правительству Израиля говорится, что в настоящее время у США есть две батареи Iron Dome, а Израиль до сих пор не позволял США передать Украине как минимум одну из них. Дипломатические источники в израильском правительстве отметили, что предложение сенаторов не было заранее согласовано с Тель-Авивом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов, в него войдут в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО) и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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    Виктория Кондратьева
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