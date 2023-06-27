В США заявили о желании гарантий на реэкспорт израильских ПРО на Украину

Группа сенаторов Конгресса призвала Израиль позволить США передать Киеву ПРО Iron Dome

Группа сенаторов Конгресса США — республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен призвали Израиль позволить Вашингтону передать тактическую систему противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome в интересах Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Haaretz.

В письме сенаторов, адресованном правительству Израиля говорится, что в настоящее время у США есть две батареи Iron Dome, а Израиль до сих пор не позволял США передать Украине как минимум одну из них. Дипломатические источники в израильском правительстве отметили, что предложение сенаторов не было заранее согласовано с Тель-Авивом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов, в него войдут в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО) и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.