Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 12 октября 2022Мир

Израиль отказался поставлять Украине элементы «Железного купола»

WP: Украина обращалась к Израилю по поводу поставок элементов ПРО «Железный купол»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль отказывался поставлять Украине элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome). Тель-Авив взял курс на поддержание стратегических отношений с Россией в Сирии и других горячих точках. Об этом пишет газета The Washington Post.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Украина долго вела переговоры с Израилем по теме поставок ПРО, однако они оказались безуспешными. Эту информацию подтверждает и помощник американского конгрессмена, который пожелал остаться анонимным. По его словам, администрация США напрямую не просила поменять Тель-Авив свою позицию, несмотря на то, что система «Железный купол» была разработана при финансовой поддержке Вашингтона. Оба правительства имеют право вето на предложения о ее совместном использовании, отмечает WP.

«Украина обратилась к Израилю, а Израиль отказался поставлять. Всякий раз, когда Конгресс спрашивает [администрацию] об этом, они искусно уворачиваются и говорят что-то вроде: "Мы ценим все без исключения государства, готовые оказать помощь"», — заявляет анонимный источник газеты.

Материалы по теме:
«Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
«Украина останется форпостом Запада»Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
4 сентября 2021
Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Просили подождать.Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
26 июня 2021

В сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что власти республики планируют использовать систему «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что говорить о готовности США поставить республике элементы этой системы пока преждевременно.

После ракетной атаки России на украинские города Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Кроме того, стало известно о намерении США в скором времени поставить на Украину ЗРК NASAMS. Отмечается, что Вашингтон усердно работает над передачей первых двух комплексов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.