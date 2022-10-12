Израиль отказался поставлять Украине элементы «Железного купола»

WP: Украина обращалась к Израилю по поводу поставок элементов ПРО «Железный купол»

Израиль отказывался поставлять Украине элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome). Тель-Авив взял курс на поддержание стратегических отношений с Россией в Сирии и других горячих точках. Об этом пишет газета The Washington Post.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Украина долго вела переговоры с Израилем по теме поставок ПРО, однако они оказались безуспешными. Эту информацию подтверждает и помощник американского конгрессмена, который пожелал остаться анонимным. По его словам, администрация США напрямую не просила поменять Тель-Авив свою позицию, несмотря на то, что система «Железный купол» была разработана при финансовой поддержке Вашингтона. Оба правительства имеют право вето на предложения о ее совместном использовании, отмечает WP.

«Украина обратилась к Израилю, а Израиль отказался поставлять. Всякий раз, когда Конгресс спрашивает [администрацию] об этом, они искусно уворачиваются и говорят что-то вроде: "Мы ценим все без исключения государства, готовые оказать помощь"», — заявляет анонимный источник газеты.

В сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что власти республики планируют использовать систему «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что говорить о готовности США поставить республике элементы этой системы пока преждевременно.

После ракетной атаки России на украинские города Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Кроме того, стало известно о намерении США в скором времени поставить на Украину ЗРК NASAMS. Отмечается, что Вашингтон усердно работает над передачей первых двух комплексов.

