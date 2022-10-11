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США передадут Украине первые комплексы ПВО NASAMS

Советник Байдена Кирби заявил, что США скоро передадут Украине ПВО NASAMS

Фото: Ministerie van Defensie / Wikimedia

США рассчитывают скоро передать Украине первые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Кирби заявил, что Вашингтон усердно работает над передачей первых двух комплексов NASAMS. «Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <...> в самом ближайшем будущем», — уточнил он, но не назвал точную дату.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T. Украинская сторона получила систему средней дальности 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Также сообщается, что еще три системы могут быть переданы уже в следующем году.

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Варвара Кошечкина
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