США передадут Украине первые комплексы ПВО NASAMS

Советник Байдена Кирби заявил, что США скоро передадут Украине ПВО NASAMS

США рассчитывают скоро передать Украине первые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Кирби заявил, что Вашингтон усердно работает над передачей первых двух комплексов NASAMS. «Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <...> в самом ближайшем будущем», — уточнил он, но не назвал точную дату.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T. Украинская сторона получила систему средней дальности 11 октября недалеко от польско-украинской границы. Также сообщается, что еще три системы могут быть переданы уже в следующем году.