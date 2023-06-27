Шесть человек погибли и семь пострадали в ДТП в российском регионе

ГИБДД: шесть человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Самарской области

Шесть человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Самарской области при столкновении двух машин. Об этом сообщили в ГИБДД по российскому региону.

Авария произошла в Большеглушицком районе около 1:30 (00:30 мск) на 109-м километре автодороги А-300. Столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.

«На месте ДТП погибло шесть человек, ещё шесть​ с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ», — уточнили в ГИБДД.

Сообщается, что инспекторы дорожной полиции оперативно прибыли на место, оградили его и оказали помощь пострадавшим, организовали движение транспорта. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с тремя фурами и легковым автомобилем под Нижним Новгородом. Три большегруза столкнулись и раздавили автомобиль, в которой находились пять человек, в том числе двое младенцев 2023 года рождения.