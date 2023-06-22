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23:26, 22 июня 2023Россия

Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Пять человек погибли при столкновении трех фур с легковушкой под Нижним Новгородом

Пять человек, в том числе двое младенцев, погибли в легковом автомобиле, раздавленном несколькими столкнувшимися фурами под Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.

«Предварительно установлено, что сегодня на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трех большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения», - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, количество погибших удалось установить после частичного деблокирования автомобиля.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек в ДТП с автобусом в Дагестане. Авария произошла на трассе «Кавказ», автобус выполнял рейс МоскваХасавюрт. По предварительной информации, еще 16 человек пострадали.

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    Марина Совина
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