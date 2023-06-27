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14:55, 27 июня 2023Мир

Возможность исключения Венгрии из ЕС на фоне заявлений Орбана об Украине оценили

Политолог Оленченко заявил о невозможности исключения Венгрии из Евросоюза

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Венгрию будет сложно исключить из Евросоюза в связи с тем, что уставные документы Союза не предусматривают подобную процедуру, а также из-за того, что ЕС это невыгодно. Таким образом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил вероятность подобной меры против Венгрии на фоне ряда сделанных премьером страны Виктором Орбаном заявлений о конфликте России и Украины. Своим мнением политолог поделился с «Лентой.ру».

«Когда Великобритания решила выйти из Евросоюза, выяснилось, что в учредительных документах ЕС не предусмотрен порядок выхода либо исключения государства-члена. Там шли переговоры в течение полутора лет, подписаны соглашения об условиях выхода. Что касается того, чтобы "наказать" кого-то исключением из ЕС, — такой вопрос никогда не рассматривался», — объяснил Оленченко.

В документах ЕС не прописана процедура исключения страны из союза

Владимир Оленченкостарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Политолог подчеркнул, что исключить Венгрию не получится и по экономическим причинам.

«Идея исключить Венгрию из ЕС может звучать красиво, но Евросоюзу это невыгодно. Венгрия находится в Центральной Европе, и через нее все проходит, и ее исключение – это головная боль для других стран-участниц. Венгрия это прекрасно понимает. Не будем забывать, что ЕС — это прежде всего экономическая группировка», — добавил специалист.

Ранее Орбан выразил мнение, что западные санкции не только не смогли поставить Россию на колени, но и не смогли сыграть положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как того изначально хотел ЕС.

Более того, как передает ТАСС, венгерский лидер отказался называть президента России Владимира Путина военным преступником и сообщил, что, по его мнению, Украина больше не является суверенным государством.

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    Кирилл Садовский
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