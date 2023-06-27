В Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд для россиян

Власти Финляндии заявили, что необходимо ужесточать ограничения на въезд для россиян

Власти Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд граждан России в страну. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В кабмине уточнили, что данный вопрос обсуждался президентом страны Саули Ниинисте во время встречи с министерским комитетом по иностранным делам и политике безопасности в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле. В комитете выразили мнение, что подобные поездки россиян в страну или транзит через нее в другие страны Шенгенской зоны могут поставить под угрозу международные отношения Финляндии.

В связи с этим, отмечается в сообщении, кабмин может продлить действие постановления об ограничениях на поездки, изданного 29 сентября 2022 года.

В 2022 году власти Финляндии ограничили российским туристам въезд в страну и транзит через нее в государства шенгенской зоны «с упором на поддержку соседей по ЕС — тех, что уже закрыли сухопутные границы и перестали выдавать визы россиянам». Исходя из этого, транзит в третьи страны, находящиеся за пределами шенгенской зоны, по-прежнему возможен.