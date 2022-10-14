Россиянам раскрыли лазейки для транзита через Финляндию в третьи страны

TourDom: россиянам разрешен транзит через Финляндию в страны за пределами шенгенской зоны

Россиянам раскрыли случаи, когда Финляндия может разрешить транзит по своей территории для отечественных туристов в третьи страны. О лазейках в постановлении финского правительства написали специалисты портала TourDom.ru.

Эксперты напомнили, что Финляндия ограничила российским туристам въезд в страну и транзит через нее в государства шенгенской зоны «с упором на поддержку соседей по ЕС — тех, что уже закрыли сухопутные границы и перестали выдавать визы россиянам». Исходя из этого, транзит в третьи страны, находящиеся за пределами шенгенской зоны, по-прежнему возможен.

«Есть, правда, одно но: гарантировать на сто процентов успех этого мероприятия никто не может. Решение по каждому конкретному туристу будет приниматься прямо на финской границе, исходя из представленных документальных подтверждений», — предупредили в TourDom, отметив, что у туристов потребуют основания для визита в третью страну, в том числе оплаченные билеты. Кроме того, покинуть Финляндию нужно будет не позднее следующего утра после даты въезда.

Еще одна сложность — не пустить туриста из России в Финляндию могут авиакомпании третьей страны, так как возвращать путешественника с границы им придется за свой счет. «Правда, больше это актуально для возвращающихся через Финляндию в Россию, так как правительство страны предупредило перевозчиков: возврат за их счет», — посчитали эксперты.

Ранее в октябре сообщалось, что жители Санкт-Петербурга готовят коллективные судебные иски против финского посольства, консульства, визовых центров и посредников из-за массовых отказов в выдаче виз. Россияне подозревают, что их «документы даже не открывали» (так как они возвращаются к ним без каких-либо штампов или пометок), а визовые центры просто оставляют консульский сбор в размере 80 евро (около пяти тысяч рублей) себе.