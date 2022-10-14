Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:10, 14 октября 2022Путешествия

Россиянам раскрыли лазейки для транзита через Финляндию в третьи страны

TourDom: россиянам разрешен транзит через Финляндию в страны за пределами шенгенской зоны
СюжетВизы в Европу:

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Россиянам раскрыли случаи, когда Финляндия может разрешить транзит по своей территории для отечественных туристов в третьи страны. О лазейках в постановлении финского правительства написали специалисты портала TourDom.ru.

Эксперты напомнили, что Финляндия ограничила российским туристам въезд в страну и транзит через нее в государства шенгенской зоны «с упором на поддержку соседей по ЕС — тех, что уже закрыли сухопутные границы и перестали выдавать визы россиянам». Исходя из этого, транзит в третьи страны, находящиеся за пределами шенгенской зоны, по-прежнему возможен.

«Есть, правда, одно но: гарантировать на сто процентов успех этого мероприятия никто не может. Решение по каждому конкретному туристу будет приниматься прямо на финской границе, исходя из представленных документальных подтверждений», — предупредили в TourDom, отметив, что у туристов потребуют основания для визита в третью страну, в том числе оплаченные билеты. Кроме того, покинуть Финляндию нужно будет не позднее следующего утра после даты въезда.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Еще одна сложность — не пустить туриста из России в Финляндию могут авиакомпании третьей страны, так как возвращать путешественника с границы им придется за свой счет. «Правда, больше это актуально для возвращающихся через Финляндию в Россию, так как правительство страны предупредило перевозчиков: возврат за их счет», — посчитали эксперты.

Ранее в октябре сообщалось, что жители Санкт-Петербурга готовят коллективные судебные иски против финского посольства, консульства, визовых центров и посредников из-за массовых отказов в выдаче виз. Россияне подозревают, что их «документы даже не открывали» (так как они возвращаются к ним без каких-либо штампов или пометок), а визовые центры просто оставляют консульский сбор в размере 80 евро (около пяти тысяч рублей) себе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Лукашенко призвал не загонять Россию в угол
На Украине предложили ввести потолок на российскую нефть в 10-20 долларов
Стало известно об очередном обстреле российского села со стороны Украины
Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире
В программе Мясникова назвали три ошибки женщин
Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление
Евросоюз направит миссию в Армению
В США рассказали о влиянии санкций на выпуск оружия в России
Сшитое за несколько часов до свадьбы платье невесты удивило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.