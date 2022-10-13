Петербуржцы захотели засудить финнов после массовых отказов в выдаче виз

Петербуржцы подозревают, что финны не смотрят документы на визу и оставляют сборы себе

Жители Санкт-Петербурга готовят коллективные судебные иски против финского посольства, консульства, визовых центров и посредников из-за массовых отказов в выдаче виз. Об этом пишет «Мойка78».

Отмечается, что большинство петербуржцев, захотевших оформить туристический шенген Финляндии, начали получать обратно пустые паспорта. При этом многие из них подавали документы на визу за месяц до принятия ограничений на въезд в страну для россиян.

Кроме того, россиян смущает то, что причиной отказа являются не ошибки в документах, а «принципиальное решение» правительства Финляндии — заявители подозревают, что их «документы даже не открывали» (так как они возвращаются к ним без каких-либо штампов или пометок), а визовые центры просто оставляют консульский сбор в размере 80 евро (около пяти тысяч рублей) себе. По мнению юристов, ситуация уникальная, так как в случае судебных разбирательств финнам придется доказывать, что они все-таки рассматривали документы.

«В российской судебной практике нет прецедентов именно по возврату консульских сборов. Финны могут сослаться на внутренний регламент, по которому в случае отказа консульские и сервисные сборы удерживаются и о котором заявитель был предупрежден заранее», — считает юрист Илья Тимофеев. Тем не менее не исключается, что дискриминационные решения дипломатов могут нарушать конвенцию по правам человека.

Ранее в октябре российские путешественники пожаловались на участившиеся случаи отказов в выдаче шенгенских виз консульствами Финляндии. Так, представители дипмиссии ссылаются на решение правительства о запрете въезда для россиян в страну, объясняя свое нежелание рассматривать документы.