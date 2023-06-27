В Финляндии решили ужесточить правила въезда для россиян

Правительство Финляндии предложило и дальше ужесточать ограничения на поездки для россиян

В Финляндии решили ужесточить правила въезда для российских туристов. Такое предложение прозвучало на совместном заседании президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

В ведомстве отметили, что поездки россиян в Финляндию и транзит через нее в другие страны Шенгенской зоны могут угрожать международным отношениям этого государства. «Поэтому следует и дальше ужесточать ограничения на поездки, не связанные с острой необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления», — говорится в сообщении.

Конкретные меры ужесточения в заявлении не указаны. Говорится лишь о том, что не исключается возврат к каким-либо ограничениям, которые действовали в отношении российских туристов в прошлом.

Ранее сообщалось, что финский пограничник назвал направлявшихся на родину российских туристов лжецами. Супруги отправились из России в Европу через финскую границу. Сотрудников пропускного пункта они заверили, что полетят в Стамбул. Но там планы туристов поменялись, и они вернулись в шенгенское пространство. На обратном пути в Россию финские госслужащие на повышенных тонах стали расспрашивать путешественников, почему они сразу не предупредили их об этом.