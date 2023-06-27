Грузия вышла с первого места из группы с Португалией и Бельгией на молодежном ЧЕ

Сборная Грузии вышла с первого места из группы с Португалией и Бельгией на молодежном ЧЕ

Молодежная сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Нидерландами в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 2023 года в рамках квартета А. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 27 июня, и завершилась со счетом 1:1. Этот результат позволил грузинам набрать пять очков и выйти в плей-офф с первого места. Вторыми с четырьмя очками стали португальцы, которых сборная Грузии обыграла со счетом 2:0. Кроме того, в группе А выступала Бельгия, с которой грузинские футболисты сыграли вничью (2:2).

В 1/4 финала Грузия сыграет с командой, которая займет второе место в группе С. На эту строчку претендуют Германия, Чехия и Израиль.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках. Молодежная сборная России потеряла шансы побороться за путевку в финальную часть Евро-2023.