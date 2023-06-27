Названы улучшающие работу мозга перекусы

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что творог с фруктами улучшает работу мозга

Творог с фруктами улучшает работу мозга, уверяет нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова. Она назвала и другие полезные для мозга перекусы в беседе с «Лентой.ру».

Зеленый чай

По ее словам, в чае содержится больше кофеина, чем в кофе, к тому же этот напиток богат танином. Оба эти микроэлемента помогают взбодриться, объяснила нутрициолог.

Творог с фруктами

В твороге содержится полезный витамин В12, который помогает улучшить кровообращение и работу мозга, продолжила собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что творог с фруктами — сытный завтрак, который надолго избавит от назойливых мыслей о еде.

Черника улучшает кровообращение, способствует улучшению работы кратковременной памяти, а также регулирует координацию движений. Чернику круглогодично можно найти в супермаркетах. Летом свежую, в другие сезоны — замороженную Елена Свиридова нутрициолог

Яблоки

Свиридова также предложила чаще есть яблоки, так как они богаты железом, которое придает организму сил и бодрости.

Ранее Елена Свиридова рассказала, как правильно питаться при ограниченном бюджете. Она посоветовала полюбить гречку и ягоды.