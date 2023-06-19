Россиянам дали советы по правильному питанию при ограниченном бюджете

Нутрициолог Свиридова призвала полюбить крупы и ягоды для дешевого и правильного питания

Нутрициолог сервиса «Прием» Елена Свиридова призвала полюбить крупы и ягоды ради правильного питания при ограниченном бюджете. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам советы, как наладить рацион, если есть желание сэкономить.

Полюбите гречку

По словам Свиридовой, это один из самых незаменимых и при этом дешевых продуктов. Гречку можно использовать не только как гарнир к мясу, но и готовить как самостоятельное блюдо. Например, с добавлением мелко нарезанных овощей.

Не стоит отказываться от каши из гречки по утрам. В нее можно добавить ягоды и фрукты. Богатая углеводами гречка помогает быстро и надолго насытиться Елена Свиридова нутрициолог

Не забывайте про белки

От белков нельзя отказываться даже при ограниченном бюджете, говорит Свиридова. Если нет желания тратить деньги на дорогое мясо или рыбу, можно купить нут, фасоль, чечевицу. «Приготовьте чечевичный суп или же гарнир из нута к основному блюду», — советует нутрициолог.

Заменяйте вредные перекусы

По мнению Свиридовой, любимые, но вредные перекусы (шоколад, десерт) следует заменить на полезные и более бюджетные. Лучше отдать предпочтение сухофруктам, продолжает она. К тому же сухофрукты можно добавлять в кашу и йогурты.

Откажитесь от напитков вне дома

Кофе или чай навынос, особенно если их покупать каждый день, съедают значительную часть бюджета. Лучше от них отказаться и заваривать чай и кофе дома, рекомендует Свиридова. Таким образом, по ее словам, можно не только экономить, но и контролировать количество употребляемого кофеина и сахара.

Покупайте замороженные ягоды

Нутрициолог объяснила, что в ягодах содержатся компоненты, необходимые для сосудистой системы, кровообращения и работы ЖКТ. Замороженные ягоды долго хранятся и выручают, когда сезон местных ягод заканчивается. «Ягоды отлично дополняют каши, также из них получаются вкусные смузи», — заключила она.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала способы меньше есть. Она рекомендовала отвлекаться от еды на занятия спортом или уборку дома.