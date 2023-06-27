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13:03, 27 июня 2023Силовые структуры

Напавший на дачников россиянин с гарпуном воровал электричество у соседей

В Приморье мужчина, ранивший гарпуном председателя СНТ, воровал электричество у соседей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Житель Приморья, который выстрелил в соседа по даче из самодельного огнемета, а затем из ружья для подводной охоты — в председателя садового товарищества, воровал электричество садоводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, мужчина сделал подкоп, чтобы бесплатно пользоваться электроэнергией соседей-садоводов.

26 июня стало известно, что в поселке Трудовое на улице Василия Рябова мужчина стал пугать соседа самодельным огнеметом, а потом выстрелил в него. Пострадавшего госпитализировали с 60 процентами ожогов тела. На этом россиянин не остановился. Он выстрелил из ружья для подводной охоты в председателя садового товарищества. Гарпун пробил женщине шею — ее прооперировали.

Позднее стрелка арестовали. Сын фигуранта рассказал журналистам, что его отца «довели».

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    Варвара Митина
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