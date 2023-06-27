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14:22, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Google в России выписали многомиллиардный штраф

Суд оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее выписанного штрафа

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Суд оштрафовал компанию Google более чем на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее назначенного штрафа. Об этом сообщает ТАСС.

«Компания дополнительно должна заплатить более четыре млрд рублей в бюджет Российской Федерации. Сегодня Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России», — сообщает Федеральная антимонопольная служба.

26 июля ФАС оштрафовала компанию на два миллиарда рублей за непрозрачные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.

В службе также уточнили, что сумму необходимо выплатить в течение двух месяцев с момента вступление в силу документа о наложении штрафа.

Ранее Google оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ. Поводом для возбуждения дела стал отказ компании удалить ролики, пропагандирующие нетрадиционные отношения.

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    Мария Большакова
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