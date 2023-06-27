Google в России выписали многомиллиардный штраф

Суд оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее выписанного штрафа

Суд оштрафовал компанию Google более чем на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее назначенного штрафа. Об этом сообщает ТАСС.

«Компания дополнительно должна заплатить более четыре млрд рублей в бюджет Российской Федерации. Сегодня Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России», — сообщает Федеральная антимонопольная служба.

26 июля ФАС оштрафовала компанию на два миллиарда рублей за непрозрачные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.

В службе также уточнили, что сумму необходимо выплатить в течение двух месяцев с момента вступление в силу документа о наложении штрафа.

Ранее Google оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ. Поводом для возбуждения дела стал отказ компании удалить ролики, пропагандирующие нетрадиционные отношения.