Джиджи Хадид вышла на подиум в прозрачном платье

Модель Джиджи Хадид приняла участие в показе бренда Jacquemus в белом прозрачном платье

Модель Джиджи Хадид приняла участие в показе новой коллекции французского бренда Jacquemus в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует DailyMail.

Известно, что мероприятие прошло 26 июня в Версале, Франция. На размещенных кадрах 28-летняя манекенщица вышла на подиум в белом прозрачном платье из кружева с вырезами в области груди и бедер. Сквозь упомянутый наряд был виден комплект белья кремового оттенка, состоящий из бюстгальтера-бандо и трусов на низкой посадке.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Помимо этого, звезда надела ажурные гольфы и туфли с квадратным носом на тонком каблуке. Светлые волосы знаменитость собрала в тугой пучок, а на лицо нанесла макияж в нейтральных тонах.

Сообщается, что основными темами коллекции марки стала одежда balletcore, которую можно увидеть на балетной сцене, но адаптированная к повседневной жизни, и образы Марии-Антуанетты.

В апреле Джиджи Хадид раскрыла секрет стройности со словами «получаю удовольствие от еды». Так, в беседе с журналистами манекенщица рассказала, что стала замечать, как доедает за дочерью Кхай оставшиемя продукты.