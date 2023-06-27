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13:06, 27 июня 2023Россия

В Кремле оценили позиции российской власти после попытки мятежа

Песков: Кремль не согласен с тем, что позиции власти после событий 24 июня пошатнулись

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

В Кремле не согласны с оценками псевдоспециалистов, политологов и псевдополитологов, указывающих на ослабление позиции власти после попытки вооруженного мятежа 24 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как уточняет ТАСС, представитель российского лидера назвал подобные прогнозы далекими от реальности.

Ранее Песков заявил, что обещания, которые были даны во избежание худшего развития событий во время мятежа, реализовываются.

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