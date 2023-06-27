В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

Российским чиновникам всех рангов необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции (КТО) в регионах, предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на данный момент по такой модели работают представители силовых ведомств. При режиме КТО они должны в срочном порядке выйти на службу. «При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — подчеркнул депутат.

В понедельник, 26 июня, в Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим КТО. Все ограничения отменены. Режим был объявлен для пресечения возможных терактов в связи с ситуацией вокруг мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.