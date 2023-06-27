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06:26, 27 июня 2023Россия

В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российским чиновникам всех рангов необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции (КТО) в регионах, предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на данный момент по такой модели работают представители силовых ведомств. При режиме КТО они должны в срочном порядке выйти на службу. «При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — подчеркнул депутат.

В понедельник, 26 июня, в Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим КТО. Все ограничения отменены. Режим был объявлен для пресечения возможных терактов в связи с ситуацией вокруг мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

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    Марина Совина
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