В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО
Российским чиновникам всех рангов необходимо запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции (КТО) в регионах, предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на данный момент по такой модели работают представители силовых ведомств. При режиме КТО они должны в срочном порядке выйти на службу. «При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — подчеркнул депутат.
В понедельник, 26 июня, в Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим КТО. Все ограничения отменены. Режим был объявлен для пресечения возможных терактов в связи с ситуацией вокруг мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.