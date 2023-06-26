В Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим КТО

ФСБ: в Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим КТО

В Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УФСБ России по по Москве и Московской области.

Все ограничения сняты. Уточняется, что режим был объявлен для пресечения возможных терактов.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.