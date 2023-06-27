Кайли Дженнер сменила имя полуторагодовалому сыну из-за его характера

People: американская бизнесвумен Кайли Дженнер сменила имя полуторагодовалому сыну на Эйр

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер официально сменила имя полуторагодоваловому сыну. Об этом сообщает People.

22 июня Дженнер подала заявление на юридическое изменение имени своего полуторагодовалого сына. Согласно судебным документам, мальчику, которого раньше звали Вулф (Волк в переводе с английского, — прим. «Ленты.ру») Жак, дали имя Эйр.

Отмечается, что модель решила изменить имя сына спустя месяц после его рождения, чем поделилась с поклонниками в социальной сети. «Мы просто не чувствовали, что это его имя», — говорит она. Впервые новое имя сына Дженнер раскрыла в январе, в подписи к своему посту в соцсети. Она отметила, что имя «Волк» совсем не подходит к характеру ребенка.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с американским актером Тимоти Шаламе. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года.

