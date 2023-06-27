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18:32, 27 июня 2023Из жизни

Кайли Дженнер сменила имя полуторагодовалому сыну из-за его характера

People: американская бизнесвумен Кайли Дженнер сменила имя полуторагодовалому сыну на Эйр

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер официально сменила имя полуторагодоваловому сыну. Об этом сообщает People.

22 июня Дженнер подала заявление на юридическое изменение имени своего полуторагодовалого сына. Согласно судебным документам, мальчику, которого раньше звали Вулф (Волк в переводе с английского, — прим. «Ленты.ру») Жак, дали имя Эйр.

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Отмечается, что модель решила изменить имя сына спустя месяц после его рождения, чем поделилась с поклонниками в социальной сети. «Мы просто не чувствовали, что это его имя», — говорит она. Впервые новое имя сына Дженнер раскрыла в январе, в подписи к своему посту в соцсети. Она отметила, что имя «Волк» совсем не подходит к характеру ребенка.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с американским актером Тимоти Шаламе. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года.

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    Алиса Удовик
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