Лукашенко призвал не бояться ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко призвал не бояться ЧВК «Вагнер» в республике

Бояться частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии не стоит, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает Telegram-канал БЕЛТА.

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что мятеж, организованный главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, серьезно «напряг» всех в Минске, но белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство.

Он также призвал не делать героев ни из него самого, ни из президента России Владимира Путина, ни из Пригожина. По словам Лукашенко, все участники событий несут свою долю ответственности за случившееся, так как «упустили ситуацию».