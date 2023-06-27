Тренер российских лыжников нашел плюс в отсутствии международных стартов

Тренер Бородавко заявил, что без международных стартов в России повысился интерес к лыжам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко нашел плюс в отсутствии у национальной команды международных стартов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, в условиях международной изоляции в стране повысился интерес к лыжному спорту. «Не только зрительский, но и со стороны спонсоров. Они больше обращают внимания на лидеров сборной России, оказывают поддержку», — заявил Бородавко.

В апреле Бородавко посетовал на нехватку конкурентов для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на внутрироссийских стартах. «В некоторых гонках этого сезона Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много», — заявил специалист.

22 сентября прошлого года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.